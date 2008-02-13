HijackThis — это бесплатная программа для удаления спайваре/spyware, троянов/trojans, вирусов.

Она проверяет важнейшие части реестра и основные конфигурационные файлы Windows, которые могут быть изменены, и показывает это в генерируемом логе, то есть лог представляет из себя список важнейших параметров вашего компьютера и их значений.

Нужно иметь ввиду, что эти части могут быть использованы не только разработчиками спайваре, но и программистами разрабатывающими обыкновенные программы. Поэтому не нужно удалять все в подряд.

Что такое HijackThis лог

Он представляет собой список строк, каждая из которых определяет тот или иной важный параметр Windows. Каждая строка имеет перед собой слева переключатель, отмечая который можно удалить её, далее следует идентификатор (например R1), а после него название параметра и его значение.

Как использовать HijackThis

Cкачайте инсталлятор HijackThis (ссылка приведена ниже).

Кликните дважды по этому файлу для автоматической установки программы на ваш компьютер.

Запустите HijackThis. Откроется главное меню.

Для начала сканирования кликните на кнопку Do a system scan only.

После сканирования будет показан его результат. Кликните по кнопке Save Log для записи результатов сканирования в файл

Проанализируйте результаты сканирования или попросите помощи у специалистов, имеющих большой опыт в анализировании HijackThis логов, на нашем форуме

Поставьте галочки напротив тех строк, которые необходимо удалить и кликните по кнопке Fix checked

Подтвердите свои действия, кликнув по кнопке YES

Примечание 1: Будьте внимательны при самостоятельном анализе, вы можете удалить или изменить важные параметры Windows, после чего компьютер перестанет загружаться или некоторые программы перестанут работать.

Примечание 2: Если вы запускали программы автоматически удаляющие спайваре, например Spybot, AdAware, то вам необходимо перезагрузить компьютер перед запуском HijackThis.

Скачать HijackThis

Кликните по ниже находящейся ссылке. Ссылка откроется в новом окне.

Скачать HijackThis

На странице которая откроется кликните по зелёной кнопке Download, если загрузка файла не начнётся автоматически.