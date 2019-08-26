Автоматическое открытие сайта find-it.pro при каждом запуске Хрома, Файрфокса, Оперы или Интернет Эксплорера говорит о том, что настройки ваших браузеров были изменены. С технической точки зрения,причиной этих изменений является небольшая программа (расширение браузера), основная цель которой — это модифицировать настройки программ Internet Explorer, Google Chrome, Opera и Mozilla Firefox, установив в качестве домашней страницы и поисковой машины веб сайт find-it.pro. Таким образом при запуске любого из браузеров будет всегда открываться эта навязчивая веб страница. Более того, при поиске в Интернете или создании новой вкладки, Internet Explorer, Google Chrome, Opera и Mozilla Firefox могут быть так же перенаправлены на find-it.pro.

Кроме изменения стартовой страницы, find-it.pro может так же изменять поисковую систему выбранную в браузере. При попытке поиска на зараженном браузере вам будут представлены результаты поиска, состоящие из рекламных ссылок и результатов поиска МаилРу, Гугл, Яхо или Бинг. Каждый клик по рекламе находящейся на этой странице приносит прибыль разработчикам find-it.pro.

Так же на компьютер, вместе с find-it.pro может быть установлено рекламное ПО, которое будет вставлять множество рекламы прямо в страницы, которые вы будете просматривать, создавая ощущение, что реклама была добавлена создателями сайта. Более того, могут быть подменены и легальные рекламные объявления на поддельные, которые будут предлагать скачать и установить разные ненужные и вредные программы.

Очевидно, что целью проникновение на компьютер find-it.pro является получение прибыли. Это может быть продажа посещений, просмотров определённых страниц, на которые ваш браузер будет принудительно перенаправлен, показ разной и очень навязчивой рекламы. И конечно же, find-it.pro имеет возможность собрать огромное количество персональной информации о вас, которую в дальнейшем может передать третьим лицам.

Хочу обратить внимание, что find-it.pro программа распространяет в вместе с разными бесплатными приложениями. Это означает, что нужно быть очень осторожными при установке программ скачанных с Интернета, даже с крупных проверенных хостингов. Обязательно читайте Пользовательское соглашение и лицензию, выбирайте только ручной режим установки, отключайте все дополнительные модули и программы, которые предлагается установить. Именно неосторожность при запуске неизвестных программ приводи к тому, что настройки браузеров изменяются на find-it.pro.

Уже само появление find-it.pro вместо вашей домашней страница стоит того, чтобы выполнить очистку вашего компьютера. Более того, эта инфекция может привести к медленной работе браузера, лишним задержкам при его запуске и при просмотре страничек в Интернете. Мы настоятельно рекомендуем выполнить простую инструкцию приведённую ниже, которая позволит вам удалить find-it.pro используя стандартные возможности Windows и несколько проверенных бесплатных программ.

Способы очистки вашего компьютера от find-it.pro

Самостоятельно выполнить пошаговую инструкцию

Обратиться на форум за помощью в удалении find-it.pro

Как удалить find-it.pro из Хрома, Файрфокса и Интернет эксплорера (пошаговая инструкция)

Чтобы удалить эту инфекцию и восстановить настройки браузеров Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, выполните пошаговую инструкцию приведённую ниже. Вам понадобиться использовать стандартные возможности Windows и несколько проверенных бесплатных программ. Эта инструкция — это пошаговое руководство, которое нужно выполнять шаг за шагом. Если у вас что-либо не получается, то ОСТАНОВИТЕСЬ, запросите помощь написав комментарий к этой статье или создав новую тему на нашем форуме.

Если вы используете компьютер Apple под управлением Mac OS X, то воспользуйтесь следующей инструкцией Как удалить вирус, всплывающие окна и рекламу в Mac OS X

Деинсталлировать программу, которая была причиной появления find-it.pro

Очень важно на первом этапе определить программу, которая являлась первоисточником появления паразита и удалить её.

Windows 95, 98, XP, Vista, 7 Панель управления. Кликните Пуск или нажмите кнопку Windows на клавиатуре. В меню, которое откроется, выберите

Windows 8 Кликните по кнопке Windows. В правом верхнем углу найдите и кликните по иконке Поиск. В поле ввода наберите Панель управления. Нажмите Enter.

Windows 10 Кликните по кнопке поиска В поле ввода наберите Панель управления. Нажмите Enter.



Откроется Панель управления, в ней выберите пункт Удаление программы.

Вам будет показан список всех программ инсталлированных на вашем компьютере. Внимательно его просмотрите и деинсталлируйте программу, которую вы подозреваете в качестве причины заражения. Вероятно это последняя установленная вами программа. Так же внимательно приглядитесь к остальным программам и удалите все, которые кажутся вам подозрительными или вы уверены, что сами их не устанавливали. Для удаления, выберите программу из списка и нажмите кнопку Удалить/Изменить.

Далее следуйте указаниям Windows.

Удалить find-it.pro из Chrome, Firefox и Internet Explorer, используя AdwCleaner

AdwCleaner это небольшая программа, которая не требует установки на компьютер и создана специально для того, чтобы находить и удалять рекламные и потенциально ненужные программы. Эта утилита не конфликтует с антивирусом, так что можете её смело использовать. Деинсталлировать вашу антивирусную программу не нужно.

Скачайте программу AdwCleaner кликнув по следующей ссылке.

Скачать AdwCleaner

Скачано 1002341 раз(а)

Версия: 8.0.4

Автор: Malwarebytes, Xplode

Категория: Безопасность

Дата обновления: 3 апреля, 2020

Скачано 1002341 раз(а)Версия: 8.0.4Автор: Malwarebytes, XplodeКатегория: БезопасностьДата обновления: 3 апреля, 2020

После окончания загрузки программы, запустите её. Откроется главное окно AdwCleaner.

Кликните по кнопке Сканировать. Программа начнёт проверять ваш компьютер. Когда проверка будет завершена, перед вами откроется список найденных компонентов find-it.pro и других найденных паразитов.

Кликните по кнопке Очистка. AdwCleaner приступ к лечению вашего компьютера и удалит все найденные компоненты зловредов. По-окончании лечения, перезагрузите свой компьютер.

Удалить find-it.pro с помощью Zemana Anti-malware

Zemana Anti-malware это инструмент, который позволит вам легко найти и удалить вредоносные программы изменяющие настройки веб браузеров или показывающих большое количество всплывающей рекламы. В отличии от других утилит созданных для обнаружения и удаления вредоносных программ, Zemana Anti-malware кроме классического сканирования файлов, так же использует облачные технологии. Это позволяет обнаружить паразитов, которых не могут обнаружить другие антивирусные программы.

Скачайте Zemana AntiMalware с помощью следующей ссылки. Сохраните программу на ваш Рабочий стол.

Скачать Zemana AntiMalware

Скачано 67215 раз(а)

Автор: Zemana Ltd

Категория: Безопасность

Дата обновления: 16 июля, 2019

Скачано 67215 раз(а)Автор: Zemana LtdКатегория: БезопасностьДата обновления: 16 июля, 2019

Когда загрузка завершится, запустите файл который скачали. Перед вами откроется окно Мастера установки, как показано на примере ниже.

Следуйте указаниям, которые будут появляться на экране. Можете в настройках ничего не изменять. Когда установка Zemana Anti-Malware закончится, откроете главное окно программы.

Кликните по кнопке «Проверить», чтобы запустить процесс поиска вредоносной программы, которая изменила домашнюю страницу или поисковик вашего браузера на find-it.pro. Процесс сканирования происходит достаточно быстро, но может затянутся в случае большого количества файлов на вашем компьютере или в случае медленной работы системы.

Когда сканирование будет завершено, вы увидите список найденных компонентов вредоносных программ. Здесь просто кликните кнопку «Далее», чтобы удалить найденных зловредов и переместить их в карантин.

Удалить find-it.pro, используя Malwarebytes Anti-malware

Malwarebytes Anti-malware это широко известная программа, созданная для борьбы с разнообразными рекламными и вредоносными программами. Она не конфликтует с антивирусом, так что можете её смело использовать. Деинсталлировать вашу антивирусную программу не нужно.

Скачайте программу Malwarebytes Anti-malware используя следующую ссылку.

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Скачано 379468 раз(а)

Версия: 4.1

Автор: Malwarebytes

Категория: Безопасность

Дата обновления: 15 апреля, 2020

Скачано 379468 раз(а)Версия: 4.1Автор: MalwarebytesКатегория: БезопасностьДата обновления: 15 апреля, 2020

Когда программа загрузится, запустите её. Перед вами откроется окно Мастера установки программы. Следуйте его указаниям.

Когда инсталляция будет завершена, вы увидите главное окно программы.

Автоматически запуститься процедура обновления программы. Когда она будет завершена, кликните по кнопке «Запустить проверку». Malwarebytes Anti-malware начнёт проверку вашего компьютера.

Когда проверка компьютера закончится, Malwarebytes Anti-malware покажет вам список найденных частей вредоносных и рекламных программ.

Для продолжения лечения и удаления зловредов вам достаточно нажать кнопку «Поместить выбранные объекты в карантин». Этим вы запустите процедуру удаления find-it.pro паразита.

Удалить find-it.pro в Chrome, сбросив настройки браузера

Сброс настроек Хрома позволит удалить вредоносные расширения и восстановить настройки браузера к значениям принятым по-умолчанию. При этом, ваши личные данные, такие как закладки и пароли, будут сохранены.

Откройте главное меню Хрома, кликнув по кнопке в виде трёх горизонтальных полосок ( ). Появится меню как на нижеследующей картинке.

Выберите пункт Настройки. Открывшуюся страницу прокрутите вниз и найдите ссылку Показать дополнительные настройки. Кликните по ней. Ниже откроется список дополнительных настроек. Тут вам нужно найти кнопку Сброс настроек и кликнуть по ней. Гугл Хром попросит вас подтвердить свои действия.

Нажмите кнопку Сбросить. После этого, настройки браузера будут сброшены к первоначальным и перенаправление на find-it.pro будет удалено.

Удалить find-it.pro в Firefox, сбросив настройки браузера

Сброс настроек Файрфокса позволит удалить вредоносные расширения и восстановить настройки браузера к значениям принятым по-умолчанию. При этом, ваши личные данные, такие как закладки и пароли, будут сохранены.

Откройте главное меню Firefox, кликнув по кнопке в виде трёх горизонтальных полосок ( ). В появившемся меню кликните по иконке в виде знака вопроса ( ). Это вызовет меню Справка, как показано на рисунке ниже.

Здесь вам нужно найти пункт Информация для решения проблем. Кликните по нему. В открывшейся странице, в разделе Наладка Firefox нажмите кнопку Очистить Firefox. Программа попросит вас подтвердить свои действия.

Нажмите кнопку Очистить Firefox. В результате этих действий, настройки браузера будут сброшены к первоначальным. Этим вы удалите find-it.pro и сможете восстановить вашу домашнюю страницу и поисковую машину.

Удалить find-it.pro в Internet Explorer, сбросив настройки браузера

Сброс настроек Интернет Эксплорера и Эджа позволит удалить вредоносные расширения и восстановить настройки браузера к значениям принятым по-умолчанию.

Откройте главное браузера, кликнув по кнопке в виде шестерёнки ( ). В появившемся меню выберите пункт Свойства браузера.

Здесь откройте вкладку Дополнительно, а в ней нажмите кнопку Сброс. Откроется окно Сброс параметров настройки Internet Explorer. Поставьте галочку в пункте Удалить личные настройки, после чего кликните кнопку Сброс.

Когда процесс сброса настроек завершиться, нажмите кнопку Закрыть. Чтобы изменения вступили в силу вам нужно перезагрузить компьютер. Таким образом вы сможете избавиться от использования find-it.pro в качестве вашей домашней страницы и поисковика.

Защитить компьютер от сайтов подобных find-it.pro и заблокировать показ рекламы

Чтобы повысить защиту своего компьютера, кроме антивирусной и антиспайварной программы, нужно использовать приложение блокирующее доступ к разннобразным опасным и вводящим в заблуждение веб-сайтам. Кроме этого, такое приложение может блокировать показ навязчивой рекламы, что так же приведёт к ускорению загрузки веб-сайтов и уменьшению потребления веб траффика.

Скачайте программу AdGuard используя следующую ссылку.

Скачать Adguard

Скачано 187154 раз(а)

Автор: © Adguard

Категория: Безопасность

Дата обновления: 17 июля, 2018

Скачано 187154 раз(а)Автор: © AdguardКатегория: БезопасностьДата обновления: 17 июля, 2018

После окончания загрузки запустите скачанный файл. Перед вами откроется окно Мастера установки программы.

Кликните по кнопке Я принимаю условия и и следуйте указаниям программы. После окончания установки вы увидите окно, как показано на рисунке ниже.

Вы можете нажать Пропустить, чтобы закрыть программу установки и использовать стандартные настройки, или кнопку Начать, чтобы ознакомиться с возможностями программы AdGuard и внести изменения в настройки, принятые по-умолчанию.

В большинстве случаев стандартных настроек достаточно и менять ничего не нужно. При каждом запуске компьютера AdGuard будет стартовать автоматически и блокировать всплывающую рекламу, сайты подобные find-it.pro, а так же другие вредоносные или вводящие в заблуждения веб странички. Для ознакомления со всеми возможностями программы или чтобы изменить её настройки вам достаточно дважды кликнуть по иконке AdGuard, которая находиться на вашем рабочем столе.

Проверить планировщик заданий

Мы рекомендуем, на последнем этапе очистки компьютера, проверить Библиотеку планировщика заданий и удалить все задания, которые были созданы вредоносными программами, так как именно они могут являться причиной автоматического открытия find-it.pro сайта при включении компьютера или через равные промежутки времени.

Нажмите на клавиатуре одновременно Windows и R (русская К). Откроется небольшое окно с заголовком Выполнить. В строке ввода введите «taskschd.msc» (без кавычек) и нажмите Enter. Откроется окно Планировщика заданий. В левой его части выберите пункт «Библиотека планировщика заданий», как показано на следующем примере.

В средней части вы увидите список установленных заданий. Выберите первое заданий, а в его свойствах, которые откроются чуть ниже выберите вкладку Действия. По очереди просматривайте все задания, обращайте внимание на то, что оно запускает на вашем компьютере. Нашли что-то подобное «explorer.exe hxxp://адрес сайта» или «chrome.exe hxxp://адрес сайта», то это задание можно смело удалять. Если вы не уверены, что запускает задание, то проверьте его через наш сайт или в поисковой системе, по названию запускаемого файла. Если файл — компонент вируса или вредоносной программы, то это задание тоже смело можно удалять.

Определившись с заданием, которое нужно удалить, кликните по нему правой клавишей мыши и выберите пункт Удалить. Этот шаг выполните несколько раз, если вы нашли несколько заданий, которые были созданы вредоносными программами. Пример удаления задания, созданого рекламным вирусом показан на рисунке ниже.

Удалив все задания, закройте окно Планировщика заданий.

Выполнив эту инструкцию, перенаправление и автоматическое открытие find-it.pro в Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer и Microsoft Edge будет полностью удалено. Восстановиться ваша домашнаяя страница и поисковик. К сожалению, авторы подобных приложений постоянно их обновляют, затрудняя лечение компьютера. Поэтому, в случае если эта инструкция вам не помогла, значит вы заразились новой версией find-it.pro и тогда лучший вариант — обратиться на наш форум.